Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını açıklayan başkan adayı Ertuğrul Doğan, istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim başkanım sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır.

Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Sayın Ağaoğlu, Şampiyon Başkanımdır. Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da ağabey, kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamızdan, birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar göstermemelerini özellikle rica ediyorum.”