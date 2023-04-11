11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Beşiktaş derbisinde odaklandı. Trezeguet gelişmesi

Trabzonspor Beşiktaş derbisinde odaklandı. Trezeguet gelişmesi

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:49
Takip Et

Trabzonspor'da hedef derbi galibiyeti

Trabzonspor Beşiktaş derbisinde odaklandı. Trezeguet gelişmesi
+
Aa
-

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, jokerli yarı alanda maç ile tamamlandı.

Antrenmanda tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Edin Visca yer almazken Serkan Asan takımdan ayrı koşu yaptı. Trezeguet'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.

Bordo-mavililerde, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Moral ve motivasyon olarak zor günler geçiren futbol takımını Beşiktaş maçına hazırlamaya çalışan Derelioğlu oyunculardan sürece destek olmalarını istedi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
4
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
5
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
7
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar
﻿Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar
﻿Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar
﻿Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti
﻿Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti
﻿Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti
﻿Arap coğrafyasında şaşkına çeviren görüntüler. Önce dolu yağdı sonra fırtına çıktı
﻿Arap coğrafyasında şaşkına çeviren görüntüler. Önce dolu yağdı sonra fırtına çıktı
﻿Arap coğrafyasında şaşkına çeviren görüntüler. Önce dolu yağdı sonra fırtına çıktı
﻿Inter'in Benfica maçı 11'i belli oldu
﻿Inter'in Benfica maçı 11'i belli oldu
﻿Inter'in Benfica maçı 11'i belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.