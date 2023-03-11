Orhan Ak Trabzonspor'la veda fotoğrafı çektirdi

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa etmesi nedeniyle Adana Demirspor maçında takımı yönetecek olan Orhan Ak ve teknik heyet, bugün yapılan son idmanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yanında 2020 yılından bu yana çalışan teknik ekip, Avcı olmadan yarın ilk ve son kez Adana Demirspor maçına çıkacak. Maçın ardından Orhan Ak ve teknik ekip Trabzonspor’a veda edecek.