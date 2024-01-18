Trabzonspor'un Manisa maçı ilk 11'i belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Trabzonspor'un Manisa maçı ilk 11'i belli oldu
Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzospor'un bu akşamki konuğu Manisa FK.
Papara Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta 90 dakikada eşiklik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Orada da skor değişmezse tur atlacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Maçta ilk 11'ler belli oldu:

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Baniya, Arif Boşluk, Umut Güneş, Mendy, Kerem Şen, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Manisa FK : Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazım Can, Korenica, Gakpa, Topalli, Marry

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