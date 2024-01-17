Nihat Kahveci Galatasaray yaparsa büyük iş diyerek açıkladı

30 yaşındaki Spinazzola, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'nın en gözde isimlerinden biriydi. Ancak yarı finalde Belçika karşısında sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

Spinazzola'nın Roma ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek ve deneyimli sol beki bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

NutSpor yorumcusu Nihat Kahveci, Spinazzola transferi hakkında görüşlerini paylaştı. Kahveci, "Spinazzola, Galatasaray'a gelirse harika bir iş yapmış olur. Dünyanın sayılı sol beklerinden biri. Avrupa Şampiyonası'nda sakatlanmasa, turnuvanın yıldızı olurdu. Galatasaray, böyle bir oyuncuyu transfer ederse, kutlamak lazım." dedi.

PUAN FARKI 2

Nihat Kahveci ayrıca Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkına da dikkat çekti.

Kahveci, "Beklenileni vermeyen Zaha, Ziyech, Ndombele, Angelino, Tete… Ama puan farkı 2" diyerek Galatasaray'ın hala şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyledi.