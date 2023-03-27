Trabzonspor'da flaş teknik direktör gelişmesi. Ertuğrul Doğan'ın listesindeki isim açıkladı

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın listesinde yer alan Zeyyat Kafkas, yeni teknik direktörün yarın açıklanacağını duyurdu.

TEKNİK ADAM İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Kafkas, "Başkanımız yarın 13.00'te çok önemli bir sponsor görüşmesi yapacak. Şu an ödememiz gereken 350 milyon TL'lik miktarın 140 milyon TL'sini sponsorluk ve hibe olarak kulübe soktuk ve ödemeyi yaptık. Kongreden sonra toplantı yapacağız. Yarın teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa bu karar sezon sonuna kalabilir" dedi.

Bilindiği üzere şu anda takımı Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak çalıştırıyor.

Öte yandan, Ertuğrul Doğan'ın listesinde şu isimler yer alıyor: "Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı"