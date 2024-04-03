Tolunay Kafkas'ın inadı Karagümrük'ün sonu oldu. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında son haftaların iki formsuz takımı Sivasspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı oynanan karşılaşmaya iki tarafta nispeten çekingen başladı. İki tarafında birbirine baskın gelemediği ilk kısımda takımlar benzer bir oyun planı ortaya koydu.

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarında da durmadan aynı oyunu oynayan ekipler ders almamış olacak ki maça da aynı şekilde başladı

Kanatlardan hızlı ataklarla gol bulmayı deneyen ekipler son paslar ve bitiricilik anlamında sıkıntılar çekince beklenen gol ilk yarıda bir türlü gelmedi.

İkinci yarıda Sivasspor topun kontrolünü alırken Karagümrük yine Emre Mor’u ve kontra atakları kullanmak istedi.

Rakibinin topla oyunu ile rakip sahaya doğru iyice açılmasıyla arka tarafa sarkma konularında daha başarılı olsalarda ilk yarıdaki sıkıntıları gidermek için hiçbir şey değişmeyince sonuçta değişmedi ve Karagümrük golü bulamadı.

Karşılaşmanın sonlarına doğru top elinde bulunduran Sivasspor hızlı bir şekilde içeri kat etmek yerine daha kontrollü ilerlemeyi ve orta atmayı tercih edince sessizlik bir anda bozuldu.

88. dakikada Uğur Çiftci’nin ortasında kale önünde topla buluşan Rey Manaj topu filelerle buluşturdu.

Uzatmalarda Karagümrük her ne kadar kontra atak oyunundan vazgeçip rakip kaleye yüklenmek istesede birkaç dakikada hiçbir şey değişmedi ve Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivas’ı maçta galibiyete götüren şey ise harika futbol oynayışı değil Karagümrük’ün inatçı kontra atak oyunun aksine gerektiği yerde taktiğini değiştiren taraf olması oldu.