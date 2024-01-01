Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti

Uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden İzmir’in köklü kulübü Altay’ın başı biriken borçları nedeniyle dertte.

Maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Altay kira, elektrik ve saha bakımı ücretlerini ödemeyince Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mahkemelik oldu.

Bakanlığa 1 milyon 365 bin TL borcu olan Altay’a ödemeleri geciktirmesi sebebiyle icra takibi başlatıldı.

Bu sezon 1. Lig’de mücadele eden Altay geride kalan 17 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla 17. Sırada bulunuyor.