Beşiktaş ayrılığı açıkladı. Yeni takımı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet sezon başında kadroya dahil olan Egehan Arna ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “2023-24 sezonu başında Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımıza katılan Egehan Arna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, Egehan Arna’ya Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ile bu sezon 12 maçta forma giyen Egehan’ın yeni takımı ise Bahçeşehir Koleji oldu.