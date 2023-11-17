Trabzonspor'un yıldızı yol ayrımında. Son karar Abdullah Avcı'nın

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anastasios Bakasetas'ın, Trabzonspor'daki geleceği belirsiz.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'un yıldızı yol ayrımında. Son karar Abdullah Avcı'nın

Ocak 2021'de Trabzonspor'a imza atan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Anastsios Bakasetas, bu sezon gözden düştü. Geride kalan 10 maçta sadece 3 gol atan yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yunan yıldızın bonservis bedelsiz gitmesini istemeyen Bordo-Mavili yönetim de şu an için gelecek teklifleri ara transfer döneminde değerlendirmeyi düşünüyor.
Ancak son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Bakasetas ve Abdullah Avcı'nın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve oradan çıkacak sonuca göre durumunun netleşeceği öğrenildi.
Bordo-mavili takım Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

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