Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Trabzonspor'da kısa ve uzun vadeli borçlar ile net borç belli olurken,
bordo-mavililer, mali tabloya ilişkin olarak hazırlanacak detaylı raporu, genel kurul ve kamuoyunun bilgisine sunması bekleniyor.
Devamlı tırmanan borçlar; 4 milyarı buldu. Trabzonspor'da kısa, uzun vadeli ve net borçların en son ulaştığı rakamlarda son durumun şu şekilde olduğu öğrenildi.
Kısa Vadeli Varlıklar: 713.489.820,81 TLKısa Vadeli Borçlar (-): 2.892.566.655,01 TL
Uzun Vadeli Borçlar (-): 1.866.292.578,15 TL ve
Net Borç (-) ise: 4.045.369.412,35 TL
Bu arada bordo-mavili yönetim, bu borcun en azından vergi ve faiz kısmını engellemek için, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.