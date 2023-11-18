Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu

Trabzonspor'un gelir ve giderlerine bağlı olarak mali tablosu netleşirken, toplam borcuda belli oldu.

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Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor'da kısa ve uzun vadeli borçlar ile net borç belli olurken,
bordo-mavililer, mali tabloya ilişkin olarak hazırlanacak detaylı raporu, genel kurul ve kamuoyunun bilgisine sunması bekleniyor.
Devamlı tırmanan borçlar; 4 milyarı buldu. Trabzonspor'da kısa, uzun vadeli ve net borçların en son ulaştığı rakamlarda son durumun şu şekilde olduğu öğrenildi.
Kısa Vadeli Varlıklar: 713.489.820,81 TLKısa Vadeli Borçlar (-): 2.892.566.655,01 TL
Uzun Vadeli Borçlar (-): 1.866.292.578,15 TL ve
Net Borç (-) ise: 4.045.369.412,35 TL

Bu arada bordo-mavili yönetim, bu borcun en azından vergi ve faiz kısmını engellemek için, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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