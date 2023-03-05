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Trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine çarpıp kaçtı

Antalya'da trafiğe kapalı olan bir parkta motosiklet, temizlik işçisine çarptı. Kazada temizlik işçisi yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:33
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Trafiğe kapalı parkta kazaya karıştı: 1 yaralı

Trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine çarpıp kaçtı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde, trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine motosiklet çarptı. Kaza sonrası temizlik görevlisi yaralanırken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaza, Serik'in Orta Mahalle 9 Mart Parkı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.

Serik Belediyesinde temizlik görevlisi Hüseyin K.'ye, trafiğe kapalı parkta çalıştığı sırada, sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet çarptı. Olay sonrası mesai arkadaşı tarafından yerde bulunan Hüseyin K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

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