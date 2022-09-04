﻿Trafik müfettişi olmak isteyen çok, izin yok!..

Herkese merhaba değerli okurlarım,

Fahri Trafik Müfettişliği (FTM) uygulaması, 1997 yılında başlatıldı...

Bugün Türkiye genelinde, aralarında Erman Toroğlu, Hıncal Uluç, Yazgülü Aldoğan, Metin Akpınar gibi popüler isimlerin de bulunduğu yaklaşık 36 bini aşkın Fahri Trafik Müfettişi var.

İstanbul'da bu sayı 5 bin civarında..

Trafik konusunda duyarlı, büyükşehirlerdeki kuralsızlığın önüne geçmek isteyen çok sayıda insan var.

Ancak buna rağmen yeni trafik müfettişleri adaylarına onay verilmiyor.

Oysa yasa, bir ilde trafikteki motorlu araç sayısının binde 2'si kadar trafik müfettişi olmasını öngörüyor.

Bu yıl Ocak ayı itibariyle İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı yaklaşık 4 milyon 700 bin.

Yani İstanbul'da 9 bin 400 FTM olması gerekiyor. Oysa bu rakam yukarıda da söylediğim gibi yaklaşık 5 bin civarında.

Peki İstanbul'da 4 bin 400 FTM'ne ihtiyaç duyulmasına, üstelik aday da olmasına rağmen neden yeni müfettiş adaylarına görevlendirme onayı verilmiyor...

FTM olmak için başvuran adaylar görevlendirme için iki ya da üç yıldır beklediklerini ifade ediyorlar.

Gönüllüler ordusu

Adaylar arasında hâkim, savcı, doktor, avukat, mühendis, bankacı, gazeteci, asker gibi çeşitli meslek gruplarına mensup insanlar var.

Hepsi de üniversite mezunu.

Çünkü Fahri Trafik Müfettişi olmak için, adayların 40 yaşını doldurmuş üniversite mezunu ve en az 10 yıllık ehliyet sahibi olması gerekiyor.

ve en önemlisi de son 5 yıl içinde ciddi bir trafik cezasına karışmamış olması lazım...

Bugün Türkiye genelinde halen görev yapan yaklaşık 36 bin müfettişin maliyeti 1 kişinin maliyeti bile değil. Ne maaş alıyorlar ne de sigorta gibi talepleri var, tamamen gönüllüler ordusu.

Trafikte magandaları önlemenin bundan daha güzel yolu olur mu?..

Akla takılan soru şu: Fahri Trafik Müfettişleri ya keyfi ceza yazarsa..

Trafik Müfettişleri'yle ilgili yazıyı yazarken, bendeki bilgileri kontrol etmek için İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Basın Sözcüsü Halis Kahraman'ı aradım.

Herkesin kafasına takılan soruyu da sordum;

"Ya müfettişler gıcık oldukları birine keyfi ceza yazarlarsa ne olacak... Bu cezalar nasıl denetleniyor?"

Dernek Basın Sözcüsü Kahraman "Devletin her memuru için, her kademesi için bu risk var. Trafik polisleri içinde de keyfi ceza yazanlar olabilir. Müfettişler titizlikle seçiliyor. Elbette müfettişler içinde de böyleleri çıkabilir. Ancak bunlar binde birdir. Ayrıca şikayet üzerine görevini kötüye kullanan müfettiş tespit edilirse, hemen görevine son veriliyor. Ayrıca, Emniyet tarafından hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılıyor

'Trafikte sivil denetimle ilgili; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-6'ncı maddesi hükmüne istinaden, trafik güvenliğini sağlamak, denetim hizmetlerinde görevli personele yardımcı olmak, sürücülere her zaman ve her yerde denetlendikleri duygusunu yerleştirmek ve vatandaşlarımızın doğrudan denetime katılımını sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı fahri trafik müfettişliği müessesesi kurulmuş, Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile de görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Türkiye genelindeki FTM sayısı 36 bini aştı. İstanbul'da ise yaklaşık 5 bin civarında.. Hangi ilde açık kontenjan yani ihtiyaç varsa. ona göre, o ilde müfettiş görevlendirmesi yapılıyor. Müfettiş sayısı o İldeki trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının binde 2'sinden fazla olamaz..' şeklinde bir hüküm var.. Örneğin, İstanbul da 2022 Ocak ayı verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 4 milyon 700 bin civarında. Müfettiş sayısının en üst sayısı 9 bin 400 olması gerekiyor. Ancak, İstanbul'da görevli müfettiş sayısı yaklaşık 5 bin civarında. Bu durumda müfettiş açığı 4 bin 400...

İstanbul'dan fahri trafik müfettişi olmak için müracaatta bulunan binlerce aday var. Adaylar, derneğimizi telefonla arayarak bize neden müfettiş görevlendirmesi yapılmadığını soruyorlar. Biz de bu taleplerini İçişleri Bakanlığı'na iletmelerini söylüyoruz. Çok sayıda aday olmasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından müracaatta bulunan istekli adaylara görevlendirme onayı verilmiyor. Binde 2'yi binde 9 yapsınlar hatta binde 20 yapsınlar. FTM'nin sayısını kısıtlamanın mantığı nedir? Sanki maaş mı veriyorlar? Devlete faydalarından gayrı ne yükü var? Ne kadar çok müfettiş o kadar çok denetim ve ceza geliri.. Türkiye genelinde trafik denetiminde görevli polis sayısı çok yetersiz. Denetim açığı fahri müfettişler sayesinde kapatılıyor..

Türkiye genelinde 36 bin yerine müfettiş sayısı 100 bin olsun.. Trafik denetimi daha etkin yapılmış olur. Ta ki araç sürücüleri akıllanıp trafik kural ihlallerini bırakana kadar.. Amaç buysa neden sınırlama koymuşlar? Bakan Soylu'dan Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan illerde müfettiş görevlendirmesine onay vermesini bekliyoruz..."