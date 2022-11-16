﻿Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.
NEDENİ VOLTAJ DÜŞMESİ
AA'nın haberine göre açıklamada, Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.
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