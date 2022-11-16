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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden kaynaklı petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 00:58
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Transneft yaptığı açıklamayla Rus petrolünün sevkiyatı durdu dedi

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
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Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

NEDENİ VOLTAJ DÜŞMESİ

AA'nın haberine göre açıklamada, Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

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