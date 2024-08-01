Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerine ne yapacaklarını açıkladı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik projesini anlatan Başkan Erdal Beşikçioğlu, "Dostlarımızı belediyede görevlendireceğiz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde sokak köpeklerini toplamayacaklarını söyledi.

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü sanatçı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine tepki gösterdi.

Başkan Beşikçioğlu sokak hayvanlarına yönelik bir projeleri olduğunu, köpeklerin eğitimden geçirdikten sonra belediyenin park ve binalarında görevlendireceklerini açıkladı.

"Katliamdan yasa olmaz" diyen Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'un bir önceki MHP'li yönetiminde veterinerlik hizmetleri için 6 ayda 12 milyon lirayı ruhsatsız bir hastaneye harcandığını belirtti.

Eski yönetimin son bir ayında ruhsatı olmayan hastaneye kadro vermekle uğraştığını belirten Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlar projesi için yasanın kesinleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"CAN DOSTLARIMIZI BELEDİYEDE GÖREVLENDİRECEĞİM"

Hayvanların öldürülmesine karşı olduğunu vurgulaya belediyenin bir sürü garajı olduğunu ve belediye binalarının da bekçiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimi için belediyenin veterinerlik biriminin başına daha önce TSK'de görev yaparak mayın arama köpeklerinin eğitimini yapan bir müdür getirileceğini söyledi.