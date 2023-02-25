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TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu

TSYD, maçlarda depremzedelere destek için basın mensuplarından bağış toplayacak.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:40
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TSYD mensuplarından depremzedelere destek

TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynayacağı erteleme maçlarında basın mensuplarından para toplayarak, elde edilecek bağışları depremzedeler için kullanacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin bugün Arabam.com Konyaspor ile Beşiktaş'ın da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçları takip etmek için saha içi ve basın tribününe akredite edilen basın mensuplarından makbuz karşılığında 100'er lira para toplanacak.

Toplanacak bağışlar daha sonra depremzedelerin ihtiyacı ile ilgili olarak devlet kurumlarına teslim edilecek.
 

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﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
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