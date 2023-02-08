﻿Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler Türkiye’de büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem 8 Şubat'ta da dünyanın dört bir yanından gazetelerin manşetinde yer almaya devam ediyor.
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The Guardian gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan baba Mesut Hancer’in fotoğrafını ilk sayfasına taşıdı.
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The Times gazetesi, Suriye’de enkazın altında dünyaya gelen bebeğin fotoğrafına yer verdi. Enkaz altında kalan anne bebeğini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirmişti.
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Financial Times (Britanya) | Ölü sayısı 7 bini geçerken Erdoğan OHAL ilan etti.
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Le Monde (Fransa) | Türkiye ve Suriye’de yıkım: uluslararası yardım seferber oldu.
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La Voix Du Nord (Fransa) | Enkaz altında kurtulanlar aranıyor.
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Al Jazeera (Katar) | Türkiye ve Suriye’de enkaz altında kalanlar için korkular büyüyor.
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Frankfurter Allgemeine (Almanya) | Türkiye ve Suriye'de arama kurtarmacılar, göçük altındakilere zor ulaşıyor.
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Süddeutsche Zeitung (Almanya) | Arama kurtarmacılar zamana karşı yarışıyor.
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Tagesspiegel (Almanya) | Harabeler içinde
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Wall Street Journal (ABD) | Depremde arama kurtarmacılar zamana karşı yarışıyor
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Corriere Della Sera (İtalya) | Göçük altından gelen sesler