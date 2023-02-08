8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 ve 7,8 büyüklüğündeki iki büyük deprem dünya basınında yer aldı.

Galeri Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:52
Takip Et
1/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler Türkiye’de büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem 8 Şubat'ta da dünyanın dört bir yanından gazetelerin manşetinde yer almaya devam ediyor.

2/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

The Guardian gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan baba Mesut Hancer’in fotoğrafını ilk sayfasına taşıdı.

3/19

The Times gazetesi, Suriye’de enkazın altında dünyaya gelen bebeğin fotoğrafına yer verdi. Enkaz altında kalan anne bebeğini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirmişti.

4/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Financial Times (Britanya) | Ölü sayısı 7 bini geçerken Erdoğan OHAL ilan etti.

5/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Le Monde (Fransa) | Türkiye ve Suriye’de yıkım: uluslararası yardım seferber oldu.

6/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

La Voix Du Nord (Fransa) | Enkaz altında kurtulanlar aranıyor.

7/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Al Jazeera (Katar) | Türkiye ve Suriye’de enkaz altında kalanlar için korkular büyüyor.

8/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Frankfurter Allgemeine (Almanya) | Türkiye ve Suriye'de arama kurtarmacılar, göçük altındakilere zor ulaşıyor.

9/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Süddeutsche Zeitung (Almanya) | Arama kurtarmacılar zamana karşı yarışıyor.

10/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Tagesspiegel (Almanya) | Harabeler içinde

11/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Wall Street Journal (ABD) | Depremde arama kurtarmacılar zamana karşı yarışıyor

12/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

Corriere Della Sera (İtalya) | Göçük altından gelen sesler

13/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

14/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

15/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

16/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

17/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

18/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

19/19
Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
4
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
5
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
6
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
﻿16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
﻿16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
﻿Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı
﻿Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı
﻿Türkiye’yi yıkan deprem dünya basınına böyle yansıdı
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi
﻿Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi
﻿Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi
﻿Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu
﻿Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu
﻿Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu
﻿Kahramanmaraş'ta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali
﻿Kahramanmaraş'ta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali
﻿Kahramanmaraş'ta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.