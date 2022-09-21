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Böyle giderse memlekette çiftçi kalmayacak. Bu gübre fiyatlarıyla çiftçi nasıl eksin

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tarımdaki enflasyon gözler önüne serildi. Çiftçinin en önemli materyallerinden biri olan gübrenin yıllık fiyat artış oranı yüzde 234,88. TÜİK'in rakamlarına göre tarımdaki yıllık fiyat artışı yani enflasyon yüzde 133, 41 oldu

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:04
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TÜİK açıkladı, tarımdaki fiyat artışı yıllık yüzde 133,41 olarak gerçekleşti. Gübre fiyatları bir yılda yüzde 234,88 arttı

Böyle giderse memlekette çiftçi kalmayacak. Bu gübre fiyatlarıyla çiftçi nasıl eksin
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Türkiye İstatistik Kurumu tarımdaki enflasyonu açıkladı herşey gözler önüne serildi. Tarımda girdi fiyatları TÜİK'e göre bir yılda yüzde 113,41 arttı. TÜİK'in çiftçiye verdiği bu kara haberin ardından gel de bu fiyatlarla ekim yap.


TÜİK açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %133,41, aylık %1,31 arttı
Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %83,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %133,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,72 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %141,75 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu

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