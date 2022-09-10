Tarım Kredi Marketleri'ne zam geldi fiyatlar zincir marketleri solladı. Erdoğan indirim yapıyoruz demişti 

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri, yüzde 30'luk indirim kampanyasını başlatmıştı.

Yapılan indirimler vatandaşı tatmin etmezken Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri bir ay geçmeden fiyatlara zam yaptı.

Enflasyonla mücadelenin en önemli girişimi olduğu ve zincir marketleri dize getireceği iddia edilen Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlar zamlandı.

İşte yeni zamlı fiyatlar: