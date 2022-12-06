Tüm emekli olacakları ilgilendiriyor. Yılbaşıyla beraber yüzde 50 artıyor

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor.

Uzmanlar kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.

"İŞLETMELERİN KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ YÜZDE 50 ARTABİLİR"

Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023’teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023’te yüzde 50’ye yakın artış gösterebilir.

Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.