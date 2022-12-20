Gülşen aylar sonra ilk kez sahnede

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı Gülşen, aylar sonra ilk konserini İstanbul'da verdi

Bir marka tarafından düzenlenen yılbaşı partisinde sahne alan Gülşen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere çok sayıda dinleyici katılım gösterdi.

Ünlü sanatçı, şık kıyafeti ve özlenen dansı ile sevenleriyle kavuşarak keyif dolu anlar yaşattı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen hakkında 30 Nisan’da Ataşehir’de verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti. Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti. 12 Eylül tarihinde ise 29 Ağustos’tan beri ev hapsinde olan Gülşen’in ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Gülşen, bu süreçte 50 konserini iptal etmişti.