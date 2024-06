Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi

5. sırada 2001 yapımı Lagaan: Once Upon a Time in India var.

Film tüm Hintlilerin en sevdiği spor olan kriket oyununu konu alıyor.

Lagaan filmi, 1893 yılında Hindistan'ın İngiliz işgali altında olduğu küçük bir köyün etrafında dönüyor. Köylüler sömürgeci efendilerine arazi vergisi ödemek zorunda kalıyor. Köylüler buna karşı çıkıyor ve liderleri Bhuvan önderliğinde örgütleniyorlar.

İngiliz hükümetinden Yüzbaşı Russel, Bhuvan'a onlara karşı kriket oynamasını teklif ediyor. İşin ilginç yanı, Bhuvan ve ekibinin nasıl kriket oynanacağını bilmemesidir. Anlaşmaya göre, Bhuvan kazanırsa Kaptan Russel vergiyi kaldıracak. Maçın sonucu ne mi oluyor? Onu elbette söylemeyeceğiz...