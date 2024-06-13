Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi

2012 yapımı Barfi!, işitme ve konuşma engelli bir adamın Shruti adlı bir kıza aşık olmasını konu alan bir film. Ne yazık ki Shruti, Barfi'yi başka bir adamla evlenmek için terk etmek zorunda kalır.

Sonunda Shruti, Barfi'ye hala aşık olduğunu fark eder ancak Barfi artık otistik bir kız olan Jhilmil'e aşıktır. Hikaye Barfi'nin aşkı bulma mücadelesi etrafında döner.

Barfi! listemizin 10. sırasında yer alıyor.