Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi

Ve geldik listemizin 1. sırasındaki filme.
1975 yapımı Sholay, şimdiye kadar anlatılan en büyük destansı hikayedlerden biri. Sholay aynı zamanda en iyi Hint oyuncu kadrosunun yer aldığı film olarak da hafızlarda yer etmiş bir baş yapıt.
Oyuncu kadrosunda Hint sinemasının en önde gelen aktör ve aktristlerinden Dharmendra, Amitabh Bachchan, Sanjeev Kumar, Amjad Khan, Hema Malini ve Jaya Bhaduri yer alıyor.
Film eski bir polis memuru ile iki hırsızın hayatını konu alıyor. Eski polis memurunun ailesi, Ramgarh köyünde Gabbar Singh tarafından vahşice öldürülür. Thakur Baldev Singh intikam almak için Gabbar'ın peşine düşer ve iki hırsız Jai ve Veeru'dan yardım ister. İkili ilk başta yardım etmekten çekinirler ama sonunda Gabbar'ın tam olarak kim olduğunu ve suçlarının ne olduğunu öğrenir öğrenmez intikam planları yapmaya başlarlar.