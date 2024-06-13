Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi

Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi
Düzenleme: Nilay Abdal

Hindistan'da iki film endüstrisi var. Bunlar Bollywood ve Tollywood olarak biliniyor. Bollywood bunlardan en ünlüsü ve aynı zamanda Hintliler arasında da en popüler olanı. Tollywood filmleri Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bhojpuri, Bengalce ve Pencap gibi diğer bölgesel Hint dillerinde de üretiliyor. Bollywood günümüzde muazzam bir izleyici kitlesine sahip. Kültürel açıdan ilginç olduğu kadar yaratıcı da olan yüzlerce film yarattı. İşte Hint sinemasının en iyi 10 yapımı...

1/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 1

2012 yapımı Barfi!, işitme ve konuşma engelli bir adamın Shruti adlı bir kıza aşık olmasını konu alan bir film. Ne yazık ki Shruti, Barfi'yi başka bir adamla evlenmek için terk etmek zorunda kalır.

Sonunda Shruti, Barfi'ye hala aşık olduğunu fark eder ancak Barfi artık otistik bir kız olan Jhilmil'e aşıktır. Hikaye Barfi'nin aşkı bulma mücadelesi etrafında döner.

Barfi! listemizin 10. sırasında yer alıyor.

2/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 2

Listemizin 9. sırasında 2012 yapımı OMG: Oh My God! adlı komedi-drama filmi yer alıyor. Hikaye, köyü depremle sarsıldıktan sonra başına gelen talihsizliklerden Tanrı'yı ​​suçlayan bir antikacının hikayesini anlatıyor. Depremde antika dükkanı yok olur ama şaşırtıcı bir şekilde başka hiçbir dükkan zarar görmez. Antikacı da öfkesini tanrısına yöneltir ve dava açmaya karar verir. Soru şu: acaba sigorta şirketi onun tanrıya dava açmasına izin verecek mi?

3/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 3

8. sırada 2012 yapımı Gangs of Wasseypur yer alıyor. Film, Hint yapımı gangster filmlerinin en başarılı örneği olarak kabul edilir.

Gangs of Wasseypur, farklı karakterler ve onların hikayelerini muhteşem bir hikayede birleştiriyor. Film, bir gangster ile acımasız bir elebaşı arasındaki kavgayı konu alıyor.

4/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 4

Jaane Bhi Do Yaaro adlı 1983 yapımı film listemizin 7. sırasında yer alıyor.

Hindistan'ın 80'lerdeki durumunu anlatan sosyal eleştiri filmi, Hindistan siyasetindeki, haber medyasındaki, bürokrasideki ve iş sektöründeki yozlaşmaya odaklanıyor.

Film, hükümetin yolsuzluğa ve yasa dışı işlerine tanık olan iki fotoğrafçı arkadaşın hikayesini işliyor.

5/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 5

16. yüzyıl Hindistan'ında geçen 1960 yapımı Mughal-E-Azam, 6. sırada yer alıyor.

Film kısaca Hindistan tahtın varisi Prens Saleem'in halktan biri olan Anarkali'ye aşık olmasını anlatan bir aşk hikayesine sahip. Prens Saleem'in babası Sultan Ekber bu ilişkiye karşı çıması üzerine baba-oğul arasındaki uçurum açılır. Gerginlik ve aşkı harika bir şekilde birleştiren filmi bütün sinema severler izlemeli.

6/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 6

5. sırada 2001 yapımı Lagaan: Once Upon a Time in India var.

Film tüm Hintlilerin en sevdiği spor olan kriket oyununu konu alıyor.

Lagaan filmi, 1893 yılında Hindistan'ın İngiliz işgali altında olduğu küçük bir köyün etrafında dönüyor. Köylüler sömürgeci efendilerine arazi vergisi ödemek zorunda kalıyor. Köylüler buna karşı çıkıyor ve liderleri Bhuvan önderliğinde örgütleniyorlar.

İngiliz hükümetinden Yüzbaşı Russel, Bhuvan'a onlara karşı kriket oynamasını teklif ediyor. İşin ilginç yanı, Bhuvan ve ekibinin nasıl kriket oynanacağını bilmemesidir. Anlaşmaya göre, Bhuvan kazanırsa Kaptan Russel vergiyi kaldıracak. Maçın sonucu ne mi oluyor? Onu elbette söylemeyeceğiz...

7/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 7

1995 yapımı Dilwale Dulhania Le Jayenge, listemizin 4. sırasında yer alıyor.

Film, Hindistan'da tüm zamanların en iyi aşk hikayesine ait filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin tasvir ettiği hikaye, Hintliler için oldukça kişisel bir hikaye: Tüm evliliklerin %90'ının görücü usulü olduğu bir ülkede, tüm Hintlilerin hayalini süslediği gerçek aşkı bulma çabasını anlatıyor.

Avrupa gezisinde tanışan bir çiftin, Hindistan'a döndükten sonra ebeveynleri tarafından ilişkilerine karşı çıkılması ve nihayetinde patlak veren gerilim sizi soluksuz bir aşk gerginliğinin içine çekiyor.

8/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 8

1957 yapımı Mother India, Hintli kadınlar için bir övgü filmi olarak kabul edilebilir ve o coğrafyada çekilmiş ilk feminist film olduğu söylenir.

Oscar'da En İyi Yabancı Film Kategorisine aday gösterilen ilk Hint filmi olan Mother India, kendisi ve iki oğlu için geçimini sağlamaya çalışan bir annenin hikayesini anlatıyor. Hikaye kadınların o dönemde Hint toplumundaki konumuna odaklanıyor. Tamamen erkek egemen bir toplumda eşitlik için mücadele eden kadınların durumunu başarılı bir şekilde tasvir ediyor.

Film listemizin 3. sırasında yer alıyor.

9/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 9

Komedi - drama türünün başarılı bir örneği olan 2009 yapımı Three Idiots filmi listemizin 2. sırasında bizleri selamlıyor.

Hayallerinin peşinden üniversiteye giden iki genç, etrafındaki insanların hayatlarını her zaman değiştiren ve tuhaf bir adam olan Rancho ile tanışıp kısa sürede dost olur. Bir süre sonra Rancho sırra kadem basar. Film esrarengiz olayları dizisini komedi ile harmanlayan çok iyi bir senaryoya sahip.

10/10
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi 10

Ve geldik listemizin 1. sırasındaki filme.

1975 yapımı Sholay, şimdiye kadar anlatılan en büyük destansı hikayedlerden biri. Sholay aynı zamanda en iyi Hint oyuncu kadrosunun yer aldığı film olarak da hafızlarda yer etmiş bir baş yapıt.

Oyuncu kadrosunda Hint sinemasının en önde gelen aktör ve aktristlerinden Dharmendra, Amitabh Bachchan, Sanjeev Kumar, Amjad Khan, Hema Malini ve Jaya Bhaduri yer alıyor.

Film eski bir polis memuru ile iki hırsızın hayatını konu alıyor. Eski polis memurunun ailesi, Ramgarh köyünde Gabbar Singh tarafından vahşice öldürülür. Thakur Baldev Singh intikam almak için Gabbar'ın peşine düşer ve iki hırsız Jai ve Veeru'dan yardım ister. İkili ilk başta yardım etmekten çekinirler ama sonunda Gabbar'ın tam olarak kim olduğunu ve suçlarının ne olduğunu öğrenir öğrenmez intikam planları yapmaya başlarlar.

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