"Bankadan arıyoruz" diyerek vatandaşları dolandırdılar: 5 Milyon TL'lik vurgun yaptılar

Kaynak: İHA
"Bankadan arıyoruz" diyerek vatandaşları dolandırdılar: 5 Milyon TL'lik vurgun yaptılar

Eskişehir başta olmak üzere beş ayrı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonlarında, "Banka görevlisi" maskesi altında vatandaşları toplamda 5 milyon Türk Lirası'na kadar zarara uğratan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, banka görevlisi olduğunu öne sürerek vatandaşları toplamda 5 milyon Türk Lirası tutarında dolandırdığı iddia edilen 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, şüpheliler banka çalışanı olduklarını öne sürerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarını belirtip, bu yolla 70 farklı olayda dolandırıcılık yaptılar.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen bu şahıslar, Eskişehir başta olmak üzere Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan yedi zanlıdan 4 tanesi tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğundan düşerek can verdi
Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı: 1 yaralı
Survivor All Star'da şampiyon belli oldu! 6 puanı alan kupayı kazandı
Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu
Ağaçlar hakkında 10 gerçek
İsrail yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırdı
Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu
Tüm zamanların en iyi 10 Hint filmi
Maden'e hayır toplantısında AKP ile CHP'li başkanlar birbirine girdi
Son Haberler
Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü gökyüzünde kutlandı Gündem
Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü gökyüzünde kutlandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
CHP’den Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e sert sözler: Kendini kurt zanneden çakallara… Gündem
CHP’den Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e sert sözler: Kendini kurt zanneden çakallara…
Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğundan düşerek can verdi Yerel Haberler
Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğundan düşerek can verdi
Kocaeli'de talihsiz kaza: 3 kişi öldü Yerel Haberler
Kocaeli'de talihsiz kaza: 3 kişi öldü
Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı: 1 yaralı Dünya
Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı: 1 yaralı