"Bankadan arıyoruz" diyerek vatandaşları dolandırdılar: 5 Milyon TL'lik vurgun yaptılar

Eskişehir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, banka görevlisi olduğunu öne sürerek vatandaşları toplamda 5 milyon Türk Lirası tutarında dolandırdığı iddia edilen 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, şüpheliler banka çalışanı olduklarını öne sürerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarını belirtip, bu yolla 70 farklı olayda dolandırıcılık yaptılar.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen bu şahıslar, Eskişehir başta olmak üzere Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan yedi zanlıdan 4 tanesi tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.