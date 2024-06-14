Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bölgesi Kapadokya, Jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü şerefine ev sahipliği yaptı.

Kapadokya, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve yüz binlerce kişinin katıldığı sıcak hava balonu turlarıyla ünlü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bir bölgedir. Bu yıl, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıldönümü, bölgede büyük bir heyecanla kutlandı.

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Göreme'deki festival alanında, jandarma arması ve 185. yıl anısına özel olarak tasarlanan bir sıcak hava balonu, şafak vakti gökyüzüne yükseldi. Aynı zamanda, Göreme'de düzenlenen elli araçlık jandarma konvoyu, bölge sakinlerine unutulmaz bir manzara sundu.

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Özel olarak tasarlanan bu sıcak hava balonu, Kapadokya üzerinde yükselen diğer yaklaşık 150 balonla birlikte havalandı.

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Yaklaşık bir saat süren uçuşun ardından, jandarma arması ve 185. yıl logosunu taşıyan balon, sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Jandarma Teşkilatı hakkında yapılan açıklamada, “Varlığını devletine ve milletine adayan, gücünü milletinin kendisine duyduğu güven ve sevgisinden alan, vatanın her köşesine devletin kudretini, adaletini ve merhametini götüren Jandarma Teşkilatı; milletinin hizmetkârı vazifesinin kölesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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