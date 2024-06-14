Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu

Sosyal medyada yayılan köpeğe kürekli şiddet görüntüleri yürek dağladı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. M.Ş. isimli aram, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurdu. Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan bir güvelik kamerasına takıldı.

Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkından saldırgan adama tepki yağdı.



Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında yer aldığı bir grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada hayvanlarında canlı olduğu ve yaşama hakkı olduğu vurgulandı.

Köpeğe kürekle defalarca vuran kişi için ise suç duyurusunda bulunuldu.