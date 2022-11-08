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Tumblr taleplere karşı açıklama yaptı. Uygulamada porno ve çıplaklığa izin verilecek

2007'de kurulan Tumblr uygulaması el değiştirdikten sonra kullanıcılarının porno ve çıplaklık taleplerine karşı duramadı. Uygulama artık bir etiket yazmak koşuluyla çıplaklık ve pornografiye izin verecek.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:52
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Tumblr adlı sosyal medya uygulamasında çıplaklık ve pornografiye izin verilecek

Tumblr taleplere karşı açıklama yaptı. Uygulamada porno ve çıplaklığa izin verilecek
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Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı bulunan Tumblr adlı uygulamada kullanıcıların porno talebinde bulundu. Bunun üzerine uygulama yönetimi, çıplaklığa izin verme kararı aldığını duyurdu.

Tumblr, "Çıplaklık ve diğer yetişkin içerikler genellikle kabul edilecek" ifadelerini kullanarak bu duruma izin vereceğini açıkladı.

Açıklama, "Sanatınızı yargılamak için burada değiliz, sadece yetişkinlere yönelik içeriğinize bir etiket eklemenizi istiyoruz, böylece görmek istemeyen kullanıcılar bunları filtreleyebilir" denildi.

2007'de kurulan Tumblr, pornografik içerikler de dahil olmak üzere her türlü paylaşıma izin verdirdi. Sitenin eski sahibi olan Verizon firması, 2018'de platforma katı kurallar getirmiş ve yetişkinlere yönelik içerikleri yasaklamıştı.

2019'da el değiştiren site Automattic firmasına geçti ve pornografik paylaşımların geri döneceğine dair spekülasyonlar oluştu.

Automattic'in CEO'su Matt Mullenweg, geçen ayki açıklamasında, porno yasağını sürdüreceklerini ama eski katı kuralları gevşetmek istediklerini söylemişti.

CEO, Verizon'un kurallarının "sadece pornoyu değil, aynı zamanda sanat ve sanatçıyı da ortadan kaldırdığını" ifade etmişti:

Tumblr ve Automattic ekipleri siteyi daha açık ve sağduyulu hale getirmek için çalışıyor olsa da bu politika halen yürürlükte.

Mullenweg ise geçen ayki açıklamasında, "İlkesel olarak 'Çıldırın, delirin' sözüne katılıyorum. Ancak internetin ilk zamanlarındaki gelişigüzel porno dostu dönem şu anda imkansız" dedi:

2022'de hiçbir modern internet hizmeti Tumblr'ın 2007'de uyguladığı kuralları koyamaz.

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