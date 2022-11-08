8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Maç spikeri Ertem Şener kapanan hesabının açılması için Twitter'in patronu Elon Musk'a mesaj attı

Maç spikeri Ertem Şener kapanan hesabının açılması için Twitter'in patronu Elon Musk'a mesaj attı

Spor programı yorumcusu ve maç spikeri Ertem Şener, Twitter hesabından Elon Musk’a tweet atarak, "Diğer hesabımda 1 milyon takipçim vardı. Lütfen hesabımı açın" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 07:31
Takip Et

Ünlü spor spikeri Twitte'rin patronuna mesaj atıp kapanan hesabının açılmasını istedi

Maç spikeri Ertem Şener kapanan hesabının açılması için Twitter'in patronu Elon Musk'a mesaj attı
+
Aa
-

Ünlü spiker Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alan Elon Musk'a Twitter hesabından mesaj gönderdi.

Musk'un paylaşımı altına yorum yaparak mesajını ileten Ertem Şener, "Merhaba Musk... Şampiyonlar Ligi'nin profesyonel gazetecisiyim ve Türkiye'de çok popüler olan Beyaz Futbol'un moderatörlüğünü yapıyorum. Diğer hesabımda 1 Milyon takipçim vardı. Lütfen hesabımı açın." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
3
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
4
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
5
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
6
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
7
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.