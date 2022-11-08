Maç spikeri Ertem Şener kapanan hesabının açılması için Twitter'in patronu Elon Musk'a mesaj attı

Ünlü spiker Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alan Elon Musk'a Twitter hesabından mesaj gönderdi.

Musk'un paylaşımı altına yorum yaparak mesajını ileten Ertem Şener, "Merhaba Musk... Şampiyonlar Ligi'nin profesyonel gazetecisiyim ve Türkiye'de çok popüler olan Beyaz Futbol'un moderatörlüğünü yapıyorum. Diğer hesabımda 1 Milyon takipçim vardı. Lütfen hesabımı açın." ifadelerini kullandı.