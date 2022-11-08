Twitter'daki ''mavi tik'' planı ertelendi. Tartışma konusu olmuştu

Elon Musk’ın Twitter’da 7,99 dolara mavi tik satma planı yapmıştı. Ancak bu planın seçimlerden sonraya kaldığı iddia ediliyor.

CHİP’te yer alan bilgilere göre; Twitter’ın, mavi tik aboneliğinin lansmanı bu haftaki ara seçimlerin sonrasına kadar erteleyecek. Dışarı sızan bir iç yazışma mesajında, proje üzerinde çalışan bir yönetici, bu sürümün lansmanını seçimden sonraya, 9 Kasım'a taşıma kararı aldıklarını belirtti.

Elon Musk, ayda 7,99 dolara mavi tik aboneliği satacağını daha önce duyurmuştu ancak aboneler ayrıca Twitter Blue'ya katılarak daha az reklam, arama önceliği, daha uzun videolar yayınlama ve doğrulama için ödeme yapma olanağı gibi avantajlara da sahip olacak. Musk'ın yeni kuralları uyarınca, herkes doğrulanmış bir onay işareti alabilecek fakat bu operasyonun sonunda, kullanıcıların gerçek hesapları sahte hesaplardan ayırt edip edemeyeceği konusunda endişe duymaktaydı.

Bu endişeler, ara seçimlerden önce daha da büyüdü, çünkü politikacılar ve haber kuruluşları gibi davranan doğrulanmış kullanıcılar kafa karışıklığına neden olmuştu. Platformun ayrıca, parodi veya resmi olmayan hayran hesaplarına sahip kullanıcıların rozeti almasını engelleyen belirli kuralları bulunmaktaydı.