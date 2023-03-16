MEB okul öncesini mağdur etmeye devam ediyor. Bu insanlar neden bu bölümü okudu o zaman

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesiyle okullaşma oranının yüzde 95’e çıktığı belirtilirken binlerce öğretmen ise halen atama bekliyor.

Atama bekleyen okul öncesi öğretmenleri açılan okullara kıyasla atamaların gerçekleşmediğini belirtirken kendilerinin yerine alan dışı atamalar yapıldığını dikkat çekiyor.

“TTK-9 KALDIRILMALI”

6004 okul açıldığını belirten öğretmenler minimum sınıf sayısının 30 bin olduğunu, ikili eğitimle beraber oluşan öğretmen açığına dikkat çekerken okullardaki açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmasına karşı çıkıyor.

Öğretmen adayları, Eğitim Fakültesi mezunu okul öncesi öğretmenlerin atanması gereken mevkilere atamaların önünü açan TTK-9’un da kaldırılmasını talep ediyor.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında 3 milyar lira bütçe ayırdığını ve 3 bin anaokulu yapılması ve 40 bin ana sınıfı açılmasının planlandığını açıklamıştı. Geçtiğimiz kasımda projenin tamamlanma etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Eylül 2021’de başlatılan proje sayesinde okullaşma oranının yüzde 95’e çıktığını belirtmişti.