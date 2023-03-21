AKP’nin evi yıkılan çadırını su basan engelli depremzededen skandal isteği

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP’nin Osmaniye’deki ilk engelli milletvekili aday adayı depremzede Şuayp Üstün’ün çadırının su geçirmesinden şikayet ettiği videoyu sosyal medyada yayınlaması sonrası başına gelmeyen kalmadı.

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIN SONRASI ANKARA’DAN BASKI GELDİ”

Depremde 3 evi yıkılan, arabası enkaz altında kalan mağdur Üstün, kendi imkanlarıyla kurduğu çadırının sorunu için aradığı 30 yıllık dostu AKP İl Başkanının dahi telefonlarına cevap vermediğini belirtti.

Üstün, “20 yıllık AKP’liyim. Her şeyimi AKP’ye verdim. Osmaniye'de ilk engelli milletvekili aday adayıyım. Sağanak yağmurda bir tane çadır bulamadım, çadırımı su bastı. Kimse telefonlarıma cevap vermedi. Ben de bu durumu anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Sonrasında telefonlarım susmadı. Ankara’dan ayrı partiden ayrı aradılar. Paylaşımı kaldırmam için baskı yaptılar. Paylaşımı kaldırmak zorunda kaldım. Sonrasında ise AFAD ayrı geldi, belediye ayrı geldi. Çadır kurdular. Osmaniye milletvekilimiz ‘Şuayp kardeşimin tüm ihtiyaçları görülsün’ diye talimat vermiş” dedi.

“PARTİYE DE PARA YATIRMAM İSTENDİ”

AKP’den beni sürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Üstün, “İlk aday adayı olduğumda hem depremzede hem engelli olmam nedeniyle aday adaylığı parası istemediler. Ancak sosyal medya paylaşımım sonrası 5 bin TL AFAD’a, 5 bin TL partiye yatırmam gerektiği söylendi. Sırf vekilliğimi engellemek için bunu yapıyorlar. Sebebi ise bir depremzede olarak sadece bir çadır istemem” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem nedeniyle vekil aday adaylığı ücretlerinin sadece AFAD’a yapılacağını açıklamıştı.