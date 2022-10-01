CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı buluşmasının ortak bildirisini açıkladı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE KOL KOLA GELENLER, FETÖ’YÜ BESLEYİP BÜYÜTENLER, PKK İLE MASAYA OTURANLAR BU KONUDA BİZE DERS VEREMEZ”

“Belediyelerimiz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu uyduruk ve zorlama algı operasyonları ile belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Son olarak Mersin’de bir terör saldırısı yaşadık bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyük Şehir Belediyemizi ve CHP’yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk’ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Terör örgütleri ile kol kola gelenler, FETÖ’yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar bu konuda bize ders veremez, veremeyeceklerdir. Asıl milli güvenlik sorunu olanlar teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır.

“BU İTİBAR SUİKASTLARINA ASLA VE ASLA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın ürünüdür. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastları düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz; bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin büyükşehir belediye başkanlarımıza yönelik hadsiz ve ahlaksız ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı içinde olan bu baskı politikası artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır.

“BİZ TÜM ENGELLERİ HALKIMIZLA AŞMAYA VE HİZMET ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantımızda bu sorunlu çabalar kapsamlı olarak değerlendirilmiş tüm engelleri ve baskıları milletimizle birlikte aşmadaki azim ve kararlılığımız güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz; bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir engelleme bizi yıldıramaz.”