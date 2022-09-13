Tunç Soyer’den eleştirilere yanıt: İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Şimdi ben bu atamın nesini savunayım?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Fuar Kültürpark Alanı'ndaki yeni meclis toplantı salonunda Tunç Soyer başkanlığında gerçekleşti.

BirGün'de yer alan habere göre; toplantının dilek ve öneriler kısmında söz alan AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'in 9 Eylül günü ayrıştırıcı bir dil kullandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"15 Mayıs 1919'da kendi çirkin idealleri doğrultusunda İzmir'i Yunanlılar işgal etmiştir. Sadece işgalle kalmamışlardır, yakmışlardır, yıkmışlardır ve tecavüz etmişlerdir. Bu millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde son hücumla Yunanlıları sizin konser verdiğiniz o alanda denize dökmüştür. Siz o gün konuşmanız da bir kelime dahi olsun Yunan'dan bahsetmediniz. Bir saniye bile olsun, Yunanistan'dan bahsetmediniz.

100 yıl sonra bugün Ege'de haklı gerekçelerle ülkemizin vermiş olduğu mücadeleyi de görmezden gelerek, bizi kendince ABD Senatosu'nda şikayet eden, kendince Avrupa başkentlerinde Türkiye Cumhuriyeti devletini şikayet eden, savaş uçaklarımıza uluslararası hava sahasında radar kilidi atmaya çalışan, sivil gemilerimize uluslararası kara sularında kurşun sıkan Yunanistan'ın isminden bir kez dahi bahsetmediniz. Biz bunu tahmin ediyorduk Sayın Başkan."

"BİZİM İÇİN OSMANLI NEYSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ DE ODUR"

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise, "En büyük öksüzlük köksüzlüktür. Bizim için Selçuklu neyse Osmanlı da odur. Osmanlı neyse Türkiye Cumhuriyeti devleti de odur. Nutuk ve Atatürk'ü referans göstererek, kendi kişisel düşüncelerinizi deklare ettiniz. Hem Atatürk'e hem de 625 sene 3 kıtada adaletle hüküm süren ecdadımıza en büyük haksızlığı yaptınız. Ayıdan post Yunan'dan dost olmaz. Ege'de uçaklarımızı taciz edip, bizim karasularımızda gemimize ateş ediyorlar. Vazgeçin artık barış söyleminden" dedi.

"VATAN HAİNLERİYLE VATAN KAHRAMANLARINI AYRIŞTIRMAK LAZIM"

Soyer ise kentin 100. kurtuluş yılını kutladığı için kendini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Atalarıyla kendisinin de gurur duyduğunu ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"Vahdettin ve Damat Ferit Paşa, Sevr'i imzaladılar. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u almış, 4 dil bilen vizyon sahibi genç bir lider. Biz atalarımızla iftihar ediyoruz. Atalarımızla iftihar etmek birilerinin tekelinde değil. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Ayrıştırıcı dil kullandım çok doğru. Neyi ayrıştırdım biliyor musunuz? Vatan hainleriyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız aynı kaba koyarsanız olmaz. Şehitlerin ruhunu incitirsiniz.

"OSMANLI DA BİZİM CUMHURİYET DE BİZİM; AMA VAHDETTİN AMA DAMAT FERİT PAŞA, O VATAN HAİNLERİYLE ASLA YOLUMUZ BULUŞMAZ"

Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'e 5 tane idam fermanı çıkartıp öldürmek istemişler. Kim? Vahdettin. Kaç tane suikast düzenlemek istemişler kim? Damat Ferit Paşa. Ne yapmışlar, İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Şimdi ben bu atamın nesini savunayım. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim. Ama Vahdettin ama Damat Ferit Paşa, o vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz."

Soyer, barışı savunmak zorunda olduklarını, varsa öyle bir işgal ve emperyalist saldırı Yunan'a ve Fransız'a gerektiğinde yine İzmir'in ayakta durup gerekli dersi vereceğini sözlerine ekledi.