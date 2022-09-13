Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak Tarkan çağrısı. Bakalım Tunç Soyer bu anlamlı talebe ne cevap verecek

Megastar Tarkan’ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı’nda verdiği konserin yankıları halen sürüyor.

Dünyanın en büyük 5 ücretsiz halk konserini veren şarkıcılar arasına giren Tarkan’la ilgili dikkat çeken bir teklif Yılmaz Özdil’den geldi.

Sosyal medya hesabından İzmir Belediye Başkanına seslenen Özdil paylaşımında “Başkanımız Tunç Soyer'den bir İzmirli olarak rica ediyorum… Gündoğdu'ya çıkan sokaklardan birine, İzmir'in sosyokültürel tarihine geçen Tarkan'ın adını verin lütfen, ilelebet hemşehrimiz olsun.” ifadelerini kullandı.