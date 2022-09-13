13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak Tarkan çağrısı. Bakalım Tunç Soyer bu anlamlı talebe ne cevap verecek

Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak Tarkan çağrısı. Bakalım Tunç Soyer bu anlamlı talebe ne cevap verecek

Yılmaz Özdil, İzmir’de verdiği konserle gönülleri bir kez daha fetheden Tarkan’ın isminin Gündoğdu’da bir sokağa verilmesini teklif etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 12:21
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 12:22
Takip Et

Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak Tarkan çağrısı. Bakalım İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu anlamlı talebe cevap verecek

Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak Tarkan çağrısı. Bakalım Tunç Soyer bu anlamlı talebe ne cevap verecek
+
Aa
-

Megastar Tarkan’ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı’nda verdiği konserin yankıları halen sürüyor.

Dünyanın en büyük 5 ücretsiz halk konserini veren şarkıcılar arasına giren Tarkan’la ilgili dikkat çeken bir teklif Yılmaz Özdil’den geldi.

Sosyal medya hesabından İzmir Belediye Başkanına seslenen Özdil paylaşımında “Başkanımız Tunç Soyer'den bir İzmirli olarak rica ediyorum… Gündoğdu'ya çıkan sokaklardan birine, İzmir'in sosyokültürel tarihine geçen Tarkan'ın adını verin lütfen, ilelebet hemşehrimiz olsun.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yıldırım Demircioğlu
13.09.2022 13:45
"Rap, rap, rap..değişti yine sokağın adı." Haldun Taner'in, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı tiyatro oyunundan.  
 
Tarkan efsanesin
13.09.2022 13:29
Birisi abartmayın demiş. Az bile Tarkan'a. Kaç kişi bu ülkede bir konserde bu kadar insan toplayabilir bana onu söyle.  
 
Uzay Fenercioğlu
13.09.2022 13:06
Abartmayın.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
4
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
5
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
6
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
7
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.