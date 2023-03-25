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CHP'den Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt: Belediyelerin deprem bölgesine uğramadığını iddia etmişti

Erdoğan'ın "Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buraya uğradı mı” sözlerine CHP'li Seyit Torun deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin yapılanları anlatıp "Afet yerinde yalan siyaseti yapıyorsunuz" dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 08:56
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CHP'den Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt

CHP'den Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt: Belediyelerin deprem bölgesine uğramadığını iddia etmişti
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ANKA'nın haberine göre, CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buraya uğradı mı” sözlerine, “Yalanı söyle, köşene çekil. Artık yok öyle Erdoğan! Tek bir belediyemizin hakkını sana yedirmeyiz. Ramazan gününde, afet yerinde yalan siyaseti yapıyorsunuz. Allah’tan korkun” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde katıldığı ‘Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde, CHP’li belediyelere hedef alarak “Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buraya uğradı mı” diye konuştu.

Seyit Torun, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Torun, “Erdoğan, ‘CHP belediyeleri deprem bölgesine uğramadı’ demiş. Yalanı söyle, köşene çekil. Artık yok öyle Erdoğan! Tek bir belediyemizin hakkını sana yedirmeyiz. Ramazan gününde, afet yerinde yalan siyaseti yapıyorsunuz. Allah’tan korkun” dedi.

Torun, paylaşımında, CHP’li belediyelerin deprem bölgelerine yönelik hizmetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Belediyelerimiz tarafından 9 bin 14 araç ve 26 bin 560 personel deprem bölgelerine gönderilmiştir.

Gıda, kıyafet ve hijyen ürünleri başta olmak üzere, insani yardım malzemesi taşıyan toplam 6 bin 933 TIR/kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu afet bölgelerine gönderilmiştir.

İnsani yardım malzemeleri arasında; 154 mobil mutfak, 161 ikram aracı, 18 mobil fırın, 2 milyon 898 bin battaniye, 255 bin 587 ısıtıcı/soba, 44 bin 584 çadır, bin 309 konteyner, 2 bin 203 jeneratör, bin 853 mobil tuvalet/duş, 4 milyon 422 bin hijyen paketi bulunmaktadır.

Şu anda 129 görevli belediyemiz, deprem bölgelerinde yerleşik olarak hizmetlerini sürdürmektedir.”

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