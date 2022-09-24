Türkiye’ye gelen Afgan erkekler imam nikahı ile eşcinsel evlilik yapıyor. Genel başkandan ortalığı karıştıracak iddia

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Türkiye’de yasal veya yasadışı yollarla bulunan Afgan göçmenler hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

Esen, inşaatlarda çalışan Afganların, birbirleri ile imam nikahı aracılığıyla eşcinsel evlilik yaptığını iddia etti ve "Hepsi namazında niyazında" diye ekledi.

Varol Esen, Twitter hesabında gündeme getirdiği iddiasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sohbet esnasında yeni bir bilgi öğrendim. Ağzım açık kaldı, nutkum tutuldu. Biri imam olmak üzere bir inşaatta 7 Afganlı çalışıyormuş. İmam erkek erkeğe nikah kıyıyormuş. Her hafta biri kadınlık görevini üstleniyormuş. Ve bunların hepsi namazında niyazında cihatçı imiş!

Pakistanlılarda toplu tecavüz geleneği, Afganlılarda erkek erkeğe evlenme geleneği, Suriyeliler ortaya karışık! Bu Cumhur ittifakı denen tüm kötülüklerin yuvası başımıza öyle bir bela sardı ki kurtulmak için büyük bir bedel ödeyeceğimiz görünen acı gerçektir.

Bu bir sığınma, muhacir veya göçmen olayı değil; düpedüz Türk aile yapısını, Türk Kültürünü, Türk Sosyal hayatını, Türk Ahlaki yapısını ve Türk Demografik yapısını yok etmek için kurgulanmış ve hayata geçirilmiş; taşeronluğunu Cumhur ittifakının yaptığı emperyalist bir projedir.

Hakikaten hala kulaklarıma inanamıyorum. Hala duyduklarım karşısında yaşadığım şokun etkisindeyim. Biz bu ahlaksız soysuzlarla bir arada yaşayamayız. Tek bir kişi kalmayacak şekilde bunları göndereceğiz. Ama güzellikle, ama zorla, ama mutlaka göndereceğiz."