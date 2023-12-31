Türbülans Çiğdem’in 60 milyon TL’lik sahte faturalarının sırrı!

Dün telefonu yüzüme kapatan Ölçsan Teknoloji benimle iletişime geçti!

Firma telefona çıkan görevlinin davranışları için özür dilerken ellerindeki tüm belgeleri de paylaştı!

Yetkililerin ifadelerine göre, İlgün’ün elindeki 48 milyon TL’lik fatura sahte!

Hatta firma bu konuda İlgün’le ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, vergi dairesine bildirimde bulunmuş hatta ve hatta noter aracılığıyla ihtarname de çekmiş!

Hatta İlgün 13 Eylül 2023 tarihli fatura dışında bir de 15 Eylül 2023 tarihli 10 milyon TL’lik bir fatura daha kesmiş!

Toplamda KDV’ler dahil iki faturanın tutarı tam 60 milyon TL!

Ölçsan Teknoloji’den öğrendiğim bilgilere göre, Çiğdem hanım bir hukuk firması aracılığıyla cihazıyla ilgili bilirkişi raporu talep ediyor firmadan!

Firma da gerekli raporunu hazırlayıp hukuk bürosuna sunuyor!

Firma yetkililerinden edindiğim bilgilere göre, Çiğdem hanımın cihaz diye sunduğu ürün GPU denilen ve rafta satılan bir işlemci, yazılım kod dediği ise bir lise öğrencisinin bile basit bir şekilde yazabileceği kodlardan oluşan bir yazılım, cihaz ise çalışmıyor!

Çiğdem hanıma faturalarla ilgili bir sözleşmenin ya da dekontun elinde olup olmadığını sordum ancak herhangi bir dekont veya sözleşme paylaşımı yapmadı Çiğdem hanım!

İlgün’den “yazılıma ilişkin bir anlaşma sağladık sonrasında donanımı da dahil etmek istedik anlaşamadık” açıklaması geldi!

Çiğdem hanımın iddiasına göre ise, proforma hazırlanmış ve yüklü meblağ ödeme olduğu için belli bir süre istenmiş ödeme için ancak ödeme yapılması gereken süre içinde cihaz anlaşmazlığı olduğu için faturalar iptal olmuş!

Ancak Ölçsan Teknolojinin paylaştığı belgeler arasında yer alan noter ihbarnamesinde “e-arşiv faturalarının dolandırıcılık kastı ile düzenlendiğine” dikkat çekiliyor!

Çiğden hanım ise, “Cihaz bedeli dendiğinde KDV dahil değildi, mali müşavir’in hatası” diye açıklıyor bu durumu!

Savcılık şikayetinde ise yine Ölçsan Teknoloji, “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına atıfta bulunuluyor!

Çiğdem hanım ise bu konuyla ilgili aynen şu ifadeleri kullandı: “Cihazın patent devri için 8 asamadan geçmesi gerekiyordu. İncelenmesi ve simülasyon kısmında test edişi. Bunun sonucunda 5 milyon euro asgari ödeme alacaktım. Ancak anlaşılan firma yazılım kısmıyla ilgilenip donanım noktasında ilerleme kaydedemediği için tıkandık”

Çiğdem hanım okuluyla ilgili durumla ilgili olarak ise, Bülent Akkoyunlu’nun Marmara Üniversitesi’nde asistanlığını yaptığını, sınavlara girdiğini vs. belirtti ancak

Linkedin’de neden doktora mezunu olduğunu yazdığına yönelik soruya ise “LİNKEDİN KAYDINI BEN YAPMADIM. KAYDI YAPMADIĞIM İÇİN GİRİP DÜZELTMEM DE MÜMKÜN DEĞİL. İNSTAGRAM HESABIMI BİR ÖĞRENCİM ALIP BENDEN HOŞLANMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ” cevabını verdi.

İlgün ayrıca, anlaşmazlık oldu diye firma sahte fatura düzenlediğinize dair savcılığa başvurur mu? sorusuna ise “Kodumun kullanıldığına dair belge var elimde” şeklinde cevap verdi!

Anlaşılan bu iş daha çok su kaldırır!