﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

TFF 1. Ligi’nde 2’ nci sıraya yerleşmek için mücadele veren takımlardan biri olan Karadeniz ekibi Ç.Rizespor, Erzurumspor önünde deplasmanda istediğini alamadı.

Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki bazı çatlaklar yüzünden, maçlarını İstanbul’da oynamaya başlayan Erzurumspor, bu seferde misafir takımı Eyüp Stadyumu’nda konuk etti.

Ev sahibi psikolojisi benliğinde olmasına rağmen, yabancı bir sahada ve atmosferde olduğunu fark eden Erzurumpor, Ç.Rizepor’a karşı oyundaki ağırlığını koymaya çalıştıysa da, yeşil mavililerin iyi kapanan defansı buna geçit vermedi.

Rize’deki ilk karşılaşmada Dadaşları 3-1 yenen yeşil mavililer, bu maçın rövanşında İstanbul’da beklediğini bulamazken, tek puana razı oldu.

Aha içerisinde Kaptan Mustafa Yumlu eşliğinde, alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak isteyen Doğu temsilcisi mavi beyazlılar, bu sonuçla rahat bir nefes almayı önündeki haftalara bıraktı.

Bülent Korkmaz’ın ekibinde; Emircan, Kerem, Efe, Oğuz ve Abdullah Yiğiter sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan oyunculardı.

Ligdeki şampiyonluk ya da lig 2’ nciliği iddiasını sürdürmek için, 53 puanına mutlak 3 puan daha katma hesabı yapan Ç.Rizespor, Erzurumspor ile Eren’in golüne 34’ncü dakika da Benhur ile cevap verince ilk yarıyı dengede kapattı. Bu beraberlik golünün hazırlanışı ve sonuçlandırılması unutulmamalı ki, kayda değerdi.

Hakan Kutlu’nun takımı mavi beyazlılar; ligdeki küme potasından bir an önce uzaklaşmak için aradığı galibiyeti, bu oyunla bulması bana göre mümkün değildi.

Cengizhan, Süleyman, Ufuk ve Bergdich’in sakat oluşları ve kadroda olmayışları, Erzurum takımını pek etkilediğini sanmam.

Son 6 haftadır maç kaybetmeyen Ç.Rizespor ile son 3 haftadır maç kazanamayan ve hanesinde 26 puan olan Erzurumspor’un bu geceki mücadelesinde, ikinci yarının ortalarında Karadeniz ekibi daha etkili olmasına rağmen, futbol adına seyrettiğimiz bu oyunun adı neydi? Bilmiyorum! Bilen varsa bana da anlatsın!

Kubilay, Ogün, Bolasie ve F.Miya’nın oyuna ikini yarıda dahil olmaları bile, zirveye oynayan ekibe bu yarıda etkili olmadı, olamadı.

Hatta attıkları golde bile sevinçleri kısa süren yeşil mavililer de, ofsayt olan gol uçtu gitti. Kaptan Alper Potuk’da ilerleyen dakikalar da saha kenarına kulübeye çekilenlerdendi!

Orta hakem Mert Güzenge, sanırım en rahat maçlarından birini yönetti. Sıfır stresiz bir maç!

Anlamadığım her iki takımında mutlak 3 puana ihtiyacı var ama sanki her ikisi de arkadan itilerek zorla oynuyor! Bir takım 10 pas yapamaz mı ya ? Yapamadılar vesselam!

O zaman sormazlar mı? Her ikisinden Ç.Rizepor’a; bu futbolla senin Süper Lig’de ne işin var? Erzurumpor’a ise senin 1. Lig’de kalmaya ne halin var diye?