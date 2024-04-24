Türk hakemleri kazan kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk hakemleri kazan kaldırdı
Yabancı VAR hakemi uygulamasına isyan eden Türk hakemleri bir açıklama yayınlayarak TFF'yi göreve davet etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği resmi sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşım yaptı.

32. hafta itibariyle devreye giren yabancı VAR uygulamasına isyan eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği zehir zemberek bir açıklamada bulundu:

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Bir milleti, millet yapan temel değerlerin başında milli değerler gelmektedir. Vatan, bayrak, kültür, dil, marş, coğrafyamız, Türk insanımız vb. gibi unsurlar milli değerlerimizi oluşturmaktadır. Milli değerler, milleti ve toplumu bir arada tutan ve onları birlikte yaşatarak mutlu, huzurlu, barışçıl ve güven içinde yaşamasını sağlayan değerlerdir. Yüzlerce yılın birikimi olan bu değerlerin korunması toplumun korunması anlamında gelmektedir. Bir milleti var eden ve yüzlerce yıl yaşamasını sağlayacak olan birlikte yaşama kültürünün temel harcı ve bir arada tutmayı sağlayan değerleridir. Bu harcın sağlam ve ayrılmaz olması milli değerlerinin bir arada sahip çıkılmasına ihtiyaç duyar.

Bu bağlamda bizler Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi olarak Türk'ün gücünün her alanda ön plana çıktığı dünyada kendi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz ve liglerimizde uygulanmaya başlayan yabancı gözlemci, yabancı VAR hakemi uygulamasına karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Ülkemizde yönetim kademelerinde Türk insanına duyulan güvenin önemli olduğunu, bunun içinde Federasyonumuz ve Kurullarında da görev yapan yöneticilere belirtmek isteriz ki 85 milyonluk ülkemizde, en üst ligden en alt lige kadar tüm Üyelerimize gereken değer verildiğinde bu görevleri en iyi şekilde yapacağına güvenimiz tamdır.

Genel Merkez seçimlerinden önce yaptığımız lansmanda vaat ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirmek adına seçim sonuçlarının ilanından itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek isteriz. Bizi destekleyen desteklemeyen kim olursa olsun yöneticisi bulunduğumuz hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve mentorlerimizin hak ettiği en iyi yerlere gelmesi adına her alanda mücadele edeceğimizi gerek devletin bütün kademeleriyle gerekse Futbol Federasyonu ve Kurullarıyla temaslarda bulunacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

TFFHGD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

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