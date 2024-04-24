Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve Manaj'ın golüyle 1 puanı aldı.

Bu şok kayıp sarı-lacivertli takım için şampiyonluk yolunda ağır yara almasına sebep oldu.

Futbolcular soyunma odasında isyan ederken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncular ve teknik heyet dakikalarca penaltı pozisyonunu izledi.

Başta teknik direktör İsmail Kartal pozisyonun penaltı olmadığını ifade ederken, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve teknik ekipteki diğer isimlerin tepkisi soyunma odasında koridorlarda yankılandı.

LIVAKOVIC SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyon anlattı.

Rakibini engellemediğini ifade eden file bekçisi, "Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor." ifadelerini kullandı.