Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu

Kaynak: Hürriyet
Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor'un son dakikalarda kazandığı penaltıyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve Manaj'ın golüyle 1 puanı aldı.

Bu şok kayıp sarı-lacivertli takım için şampiyonluk yolunda ağır yara almasına sebep oldu.

Futbolcular soyunma odasında isyan ederken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncular ve teknik heyet dakikalarca penaltı pozisyonunu izledi.

Başta teknik direktör İsmail Kartal pozisyonun penaltı olmadığını ifade ederken, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve teknik ekipteki diğer isimlerin tepkisi soyunma odasında koridorlarda yankılandı.

aa-20240422-34345593-34345587-ems-yapi-sivasspor-fenerbahce.jpg

LIVAKOVIC SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyon anlattı.

Rakibini engellemediğini ifade eden file bekçisi, "Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım iddiası bomba gibi düştü
Aziz Yıldırım iddiası bomba gibi düştü
Süleyman Demirel Türk futbolunu 2 kelimeyle özetledi
Galatasaray'dan Morutan'a mesaj
Galatasaray'dan Morutan'a mesaj
İptal edilecek maçı sahaya giren taraftarlar kurtardı
Erol Bulut yapayalnız kaldı
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
90 dakikada 10 asgari ücret alacak
Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Barış Alper Yılmaz için tarihi bonservis
Milli Takımın rakibi Jamaika
Şerafettin Tilki Fenerbahçe'deki son bilgiyi açıkladı. Acun Ilıcalı ile Ali Koç ne konuştu? Acun Ilıcalı'nın suratı neden düştü?
NBA'e ateş düştü
NBA'e ateş düştü
Son Haberler
Kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Yerel Haberler
Kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Terör örgütü üyesi yurtdışına kaçarken yakalandı Gündem
Terör örgütü üyesi yurtdışına kaçarken yakalandı
IBAN'dan para gönderenler dikkat! Açıklamaya bunu yazmazsanız başınız belaya girebilir Ekonomi
IBAN'dan para gönderenler dikkat! Açıklamaya bunu yazmazsanız başınız belaya girebilir
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti Spor
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
Fransa'da 'kara perşembe' korkusu Gündem
Fransa'da 'kara perşembe' korkusu
Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş Ekonomi
Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş