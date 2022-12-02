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TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2023 asgari ücret TÜRK İŞ ne kadar?

Ocak ayına az bir zaman kalan milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret için görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmesiyle resmen başladı. Görüşmelerin ardından TÜRK İŞ’in asgari ücret adına açıklamaları merak ediliyor. Peki, TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2023 asgari ücret TÜRK İŞ ne kadar?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:00
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TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2023 asgari ücret TÜRK İŞ ne kadar?

TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2023 asgari ücret TÜRK İŞ ne kadar?
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Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret Görüşmeleri için bir araya geldi. Asgari ücret pazarlık görüşmelerinin ardından Ocak ayı itibariyle asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Peki, TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2023 asgari ücret TÜRK İŞ ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelerek yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk adım atılmış oldu. Peki, TÜRK İŞ asgari ücreti ne kadar açıkladı?

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

"7 BİN 785 LİRA KIRMIZI ÇİZGİ"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay sözlerine şöyle devam etti: "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde.

EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.

‘’BU ADİL BİR SİSTEM DEĞİL’’

Gelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.

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