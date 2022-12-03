Gazeteci Fatih Portakal’dan iktidara kritik asgari ücret sorusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la 1 Aralık günü Bakanlık'ta bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Öte yandan DİSK, Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 57 olduğunu açıkladı. Bu rakam dünya ortalamasının üstünde. Bu oran nedeniyle asgari ücret Türkiye’de en önemli tartışma konularından. Dolayısıyla milyonlar gözünü asgari ücret toplantılarına çevirmiş durumda. Konunun uzmanlarından ise asgari ücret hakkında farklı yorumlar ve tahminler gelmeye devam ediyor.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde gazeteci Fatih Portakal’dan iktidara kritik bir soru geldi. Portakal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarını etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Soru: Asgari ücrete diyelim verdiniz %50, hadi %100 zam, bunun acısını kimden çıkartacaksınız? Ben biliyorum cevabı, ama sizden duymak istiyorum.”