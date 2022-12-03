Türk-İş Başkanı’nın o videosu yine gündemde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" diye konuştu.

Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu, onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye ekledi.

YOKSULLUK SINIRI 25 BİN TL'Yİ AŞTI

Öte yandan Türk-İş'in Kasım 2022 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Araştırması'nın sonuçlarına göre, yoksulluk sınırı 25 bin 365 lira, açlık sınırı da 7 bin 785 liraya ulaştı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 10 bin 107 lira olarak açıklandı.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Bu sözlerinden hemen sonra sosyal medyada Altay’ın meşhur sözleri gündeme geldi. 2019 yılında İşçileri memnun etmeyen zamların ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın, mikrofonu açık kalınca söylediği, “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleri büyük tepki çekmişti.