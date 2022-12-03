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Türk-İş Başkanı’nın o videosu yine gündemde

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için kabul edecekleri alt sınırın 'açlık sınırı' olarak açıkladıkları 7 bin 785 TL olduğunu söyledi. Atalay’ın bu sözlerinin ardından meşhur sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:05
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Asgari ücrette kırmızı çizgisini açıklayan Türk-İş Başkanı’nın o videosu yine gündemde

Türk-İş Başkanı’nın o videosu yine gündemde
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" diye konuştu.

Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu, onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye ekledi.

YOKSULLUK SINIRI 25 BİN TL'Yİ AŞTI

Öte yandan Türk-İş'in Kasım 2022 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Araştırması'nın sonuçlarına göre, yoksulluk sınırı 25 bin 365 lira, açlık sınırı da 7 bin 785 liraya ulaştı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 10 bin 107 lira olarak açıklandı.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Bu sözlerinden hemen sonra sosyal medyada Altay’ın meşhur sözleri gündeme geldi. 2019 yılında İşçileri memnun etmeyen zamların ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın, mikrofonu açık kalınca söylediği, “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleri büyük tepki çekmişti.

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Hakikat
3.12.2022 17:49
Bu şahısla birlikte sendikaların da nasıl işlevsiz etkisizleştirildiğini anladık. Sendika yöneticileri tipik bürokrat oldu.. Anlamsızlar artık bu idarecileri sadece huzurlu mutlu geçim kaygısı yok..  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
3.12.2022 17:36
Sayın Atalay ikili oynama,iktidarin tarafinda olupda işçiyi ezdirmeyin,herkes en azindan 10.000 tl bekliyor asgari ücreti  
 
komilfo
3.12.2022 17:36
İşçi ve memurun hakkını işverenden ve devletten çatır çatır alacak sendikalara ihtiyaç var.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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