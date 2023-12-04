Asgari ücret zammındaki büyük oyun ortaya çıktı. Ekonomist Uğur Civelek’ten çarpıcı sözler

TÜİK'in bugün enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. TÜİK ve ENAG verileri arasındaki fark dikkat çekiciyken, ekonomist Uğur Civelek, asgari ücret zammındaki büyük oyunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret zammındaki büyük oyun ortaya çıktı. Ekonomist Uğur Civelek’ten çarpıcı sözler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 129,27 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon kasım ayında aylık yüzde 5,58 artış gösterdi.

Enflasyon ile asgari ücret arasındaki ilişkiye dikkat çeken ekonomist Uğur Civelek, “Birileri, özellikle ekonomi yönetimi, asgari ücret artışının olabildiğince düşük olması için bu enflasyon rakamını kullanacaktır. Onun için bu rakamın ‘oynanmış bir rakam’ olduğunu söylüyorum” diye konuştu.

Ekonomist Uğur Civelek, TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarını Elips Haber’den Deniz Dalgıç'a değerlendirdi.

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TÜİK enflasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın sinyalini verdiği gibi beklentilerin altında kaldığını belirterek, “Tek bir rakam bir şey ifade etmiyor. Bundan sonrasını da görmek lazım. Birincisi, kuru kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ne kadar tutacaklarını bilmiyoruz. Bu enflasyon rakamında onun etkisi var. Ayrıca özellikle üretici ve TÜİK marketler düzeyinde sopa gösterilen konular var. Yönlendirme var ve bu onun bir sonucu. ‘Bundan sonra hep böyle devam edecek’ söylemi biraz ayağının yere basmasını engelliyor. İkinci olarak, bu rakam şunu teyit eder mi? Yıl sonu yüzde 36 hedefinin yakalanması için iyi bir haber mi? Bu beklentiyi güçlendirmeye çalışıyorlar. Rakamla biraz daha oynanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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"HİÇBİR ANLAM İFADE ETMİYOR DA DİYEBİLİRSİNİZ"

"TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonun beklentilerin altında geldiğini vurgulayan Civelek, sözlerine şöyle devam sürdürdü:

“İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı rakam aylık 3,8. Piyasalar 10’a yakın bir rakam bekliyordu. Ancak aylık enflasyon 3,28 çıkmış. Yani yüzeyi 15-20 oranında daha düşük bir rakam çıkmış. Ama ay olarak bakıyorsunuz, kasım ayı enflasyonun mevsimlik olarak düşük olmadığı bir ay. Belli ki rakamın böyle olması için çalışılmış. Hem veri toplanan yerler baskı altına alınmış hem de belki bir takım uygulamalar rafa kaldırılmış. Eğer yeni asgari ücreti yüzde 40-45 açıklarlarsa o zaman bu enflasyon bu seviyelerde kalacak mı? Asgari ücret ayarlamasıyla bir anda her şeyi değiştirebilir. Bunu tek başına konuşmamak lazım. Sonuçta açıklanan rakama bakıyorsunuz ve geleceğe yönelik beklentilerinizi şekillendirmek için algılıyorsunuz. Ancak asgari ücret artışı ne olacak? Seçimler ne olacak? Dünyadaki koşullar ne olacak? OPEC’in arz kesinden sonra petrol fiyatları ne olacak? Yanıtsız çok soru var. Bunları görmezden gelirseniz beklentinin altında kalmış dersiniz ama yanıtsız sorulara bakarsanız; ‘Bu beklenenin düşük çıkması hiçbir anlam ifade etmiyor’ da diyebilirsiniz.”

“ENFLASYON RAKAMI İLE OYNANMIŞ”

Kasım ayı enflasyon rakamlarının asgari ücrete etkisine işaret eden Civelek, “Birileri, özellikle ekonomi yönetimi, asgari ücret artışının olabildiğince düşük olması için bu enflasyon rakamını kullanacaktır. Onun için bu rakamın ‘oynanmış bir rakam’ olduğunu söylüyorum” dedi.

ENAG’ın açıkladığı enflasyon rakamına değinenn Civelek, “Aradaki fark ‘oynanmış olma’ ihtimalini artıyor. Bakın biri yıllık yüzde 62’ye denk geliyor, diğeri yüzde 120’nin üstünde. Bu anormal farkı TÜİK’in açıklaması lazım” diye konuştu.

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