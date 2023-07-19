Türk mitolojisinde önemli ağaçlar ortaya çıktı

Türk mitolojisinde önemli ağaçların ne olduğu gün yüzüne çıktı. Türk mitolojisinde Ağaç inancı ne demek?

Türk mitolojisinde önemli ağaçlar ortaya çıktı

Ağaç inancı, ağaçlara saygı duyulması gerektiğine dayanan bir anlayıştır.

Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte Dünyalar ağacı vardır.

Bu ağacın dünyanın merkezinde durduğuna ve yer ve gök âlemini birleştirdiğine inanılıyor.

Benzer inançlar hem Türk mitolojisinde hem de dünya mitolojilerinde vardır.

Türk etnik-kültürel geleneğine bakıldığında, ilk insan dokuz budaklı bir ağacın altında yaratılmıştır.

Türk halklarında ulu ağaçların evliya adlarıyla anılması da çok yaygındır.

Dünya halklarının mitolojisinde “Hayat Ağacı”; Altay Türk mitolojisinde “Bay Kayınk” ; bazı hikâyelerde ise “Tamir Terek” olarak geçer.

Şamanist Türklerin en kutsal bildikleri ağaç , kayın ağacıdır.

Yakutlara göre, ağaç göğün en üst katında olup, göğün yere açılan kapısıdır. Yerle göğü birbirine bağlayan Dünya Ağacı’nın zirvesinde, iki başlı bir kartal yuva kurmuştur.

ÖNEMLİ AĞAÇLAR

- Yangak/Cangak: Ceviz Ağacı.

- Kos/Goz/Hoz: Ceviz Ağacı.

- Palıt/Pelit: Meşe Ağacı.

- Emen/İmen: Meşe Ağacı.

- Siye/Şiye/Çiye: Vişne Ağacı.

- Alça/Elçe: Vişne Ağacı.

- Tal/Tel: Söğüt Ağacı.

- Kavlağan/Kavlagan: Çınar Ağacı.

- Çöke/Cüke/Yüke: Ihlamur Ağacı.

- Arça/Arca: Çam Ağacı.

- Karagay/Karakay: Çam Ağacı.

- Terek/Tirek: Kavak Ağacı.

- Buk/Bük: Kayın Ağacı. - Örük/Örik: Kaysı Ağacı.

- Çördük/Çörtük: Armut Ağacı.

- Koçaç/Koşaş: Armut Ağacı

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