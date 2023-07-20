Yakut ve Altay mitolojisinde ruh çağırma. Okuyan bir kez daha okuyor

Ağal Yakut ve Altay mitolojisinde Ruh çağırma anlamına geliyor. Genel olarak 2 anlamda kullanılır.
Birinci olarak saygı anlamına gekir, ikinci olarak da ruh çağırmadır.
“Aal” Yakutça’da-ruhların, kutsal mitolojik varlıkların, Tanrıların ve Tanrıçaların adlarının önünde bir saygı anlamına gelir.
Ruh çağırma Yakut geleneğinde yaygın bir uygulamadır.
Pekarski'nin Yakut dilinde "ruhlan çağırmak" anlamında kaydettiği "Agal" sözcüğü "Dede Kokut Kİtabında bazı araştırmacılar tarafından "Ağlamak" fiiliyle bağlantılı gösterilmiştir.
Ruh Çağırma törenle ve çeşitli düzenekler kullanarak doğaüstü varlıkları dâvet etmektir.
Etimoloji olarak Ağ/Ak kökünden gelmiştir.