Engelliye halen sakat diyen, onların evde oturması gerektiğine inanan, yasal olarak belirli sayıda engelli çalıştırması gerekirken, cezayı verip yine de işyerine engelli personel almayan kafaların olduğu bir ülkede "Engelsiz Bankacılık" mümkün mü?

Ben engelsiz bankacılık konusuna iki açıdan bakıyorum.

İlk olarak engellilerin bankacılık hizmetine kolay ulaşıp ulaşmaması konusu.

Türkiye gerçekten engellilere bakış açısı olarak hep kör hem sağır hem de felç diyebiliriz.

Kaldırımların araçların park etmemesi için yer yer 30 santimi bulduğu bu ülkede, normal insanların bile mecburen yollarda yürüdüğü şehirlerde engelliler bankaya nasıl ulaşır?

Metrodaki ve AVM'lerdeki asansörlere engelliler binemez iken, otobüslere sağlıklı bir vatandaşın bile binme olasılığı yok denilecek kadar az iken, engelli başardı ve banka şubesine ulaştı.

Buradaki personel engelliler konusunda ne kadar eğitimli?

Bu senin benim gibi normal olmasına rağmen sadece fiziksel engeli için ona anormal insan muamelesi yapan banka personeli nasıl hizmet verebilir ki!

İşte burada Alternatifbank gerçekten "Bunlar Türkiye'de oluyor" denilecek bir çalışma yapıyor.

Bu çalışma yeni değil son birkaç yıldır Genel Müdür Kaan Gür'ün ısrarlı çabalarıyla engelliler engelsiz bankacılık hizmeti almaya başladı.

Bir banka engelliler için yeniden dizayn edilir mi?

Görüyoruz ki, evet edilmiş.

Alternatifbank engellilerin, engelsiz bankacılık hizmetlerine ulaşması için sadece kendini değiştirmemiş bir de farkındalık yaratıp zihniyetin değiştirilmesi için çaba harcıyor.

Ya engelli bankacılar?

Buraya kadar engellilerin bankacılık hizmetine ulaşması için yaşanan zorlukları ve Alternatifbank'ın çabalarını yazdım.

Peki engelli bankacılar?

Türkiye'de sadece yasal kotayı doldurmak için engelli çalıştıran o kadar çok banka var ki!

Onlara bankacı bile demiyorlar.

Büyük bir bölümünü destek kadrosunda tutup, asgari ücret ile sadece dostlar bizi pazarda görsün kafasını yaşıyorlar.

Personeline zam yaparken, engelli kadroya, "Size asgari ücret" diyen bir bankacılık kafası var sektörde.

Alternatifbank bu noktada da çok şey yapmış. Kotanın üzerinde engelli çalıştırıp, onlara kariyer yolu açmış. Engelliler bankanın her biriminde çalışıyor. İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Gökmen Ataklı, rakamlarla gururla konuşuyor.

Alternatifbank bir şeyleri değiştirmeyi başarmış.

Ancak bu sadece Alternatifbank ile olacak iş değil. Kendini büyük hatta en büyük olarak nitelendiren bankalarda bu konuda samimiyetini ve çabalarını ortaya koymak zorundalar.

Bunu başarmadıkları sürece samimiyetleri hep sorgulanacaktır.