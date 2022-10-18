FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Yunanistan'ı övmüştü. Manevi oğlu Enes Kanter Yunan bayrağına sarıldı

FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen geçmişte yaptığı bir konuşmada, "Türk halkı sarhoş gibi davranıyor. Yunanistan birçok insana kucak açan bir ülke" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de manevi oğlu FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağına sarıldı.

Fethullah Gülen'in "manevi oğlu" Enes Kanter, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek, havalimanında Yunan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi. Kanter, paylaşımına "Merhaba Yunanistan" notunu düşerek bir de kalp koydu.

TÜRK VATANDAŞLARINA HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen de 27 Eylül'de Yunan kanalı Alpha TV'ye verdiği röportajda, Türk halkına hakaretler yağdırmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, "Türk halkı sarhoş gibi davranıyor. Erdoğan, Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyor. Yunanistan, her zaman dünya kültürlerinin gelişimin sütunu olmuştur.

Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes bunun farkına varmalı. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için yoğun şekilde çalışıyor" demişti.