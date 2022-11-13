Erdoğan'dan ABD’ye ‘Fethullah Gülen’ tepkisi: Bu adamı Biden saklıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için gittiği Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'yi FETÖ’ye destek vermekle suçlarken, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için, ''Bu adamı Biden saklıyor'' dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan’a gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Danimarka’da, İngiltere’de, Amerika’da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim.”

"F35 NOKTASI ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle ilişkiler için de, "F35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika’yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F-16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

'Bu işi bu şekilde yürütelim, çözelim ve dosyayı da kapatalım' dedik. Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa’ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bu olumlu haberleri de bizler yakın takipte sürdürüyoruz. Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim" diye konuştu.