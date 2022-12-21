Özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alanlar yandı. Teklif dengeleri değiştirdi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için dün üçüncü kez bir araya gelen tespit komisyonundan sonuç çıkmadı.



Türk-İş heyeti, masaya daha önce kararlaştırılan 9 bin liralık rakamla oturdu. Toplantı devam ederken, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gelerek Bakan Bilgin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.



Türk-İş heyetiyle ve resmi bir açıklama yapmasa da 8 bin 250-8 bin 500 arasındaki bir rakamı asgari ücret için sınır olarak gören TİSK heyetiyle anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Türk-İş’in müzakere heyeti toplantıdan ayrıldı. TİSK heyeti ise komisyondaki bakanlık yetkilileriyle bir süre daha görüştü.



ÖZEL SEKTÖRDE ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, "Asgari ücret düzeyinin çok fazla artması asgari ücretten ziyade komşu ücret yani ortanca ücreti yok edecek. Asgari ücretin hemen üzerinde maaş alanlar bir nevi asgari ücretli olacak. İşverenlerin de bir maliyet hesabı var. Toplamda işverenlerin yüzde 80'i 100 kişi ve altında işçi çalıştırıyor. Bu artış en fazla onları etkileyecek." dedi.



“9 BİN LİRANIN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Makul bir artış olsaydı ki dönem ortasında yüzde 30 artış olduğunda işverenler aynı oranda maaş artışı yapmaya çalıştı. Daha belirli olmamakla birlikte ben 9 bin TL rakamının olmayacağını düşünüyorum.



“8 BİN 750 TL ORTAYA ÇIKIYOR”

Burada 8 bin 750 TL ortaya çıkıyor. 8 bin lira ile 8 bin 250 TL arasındaki rakamlar enflasyonu oluşturmayacak rakamlardı. Bunun üzerindeki rakamlar sosyal refah payı ile oluşturulabilirdi.



“HERKESİN ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞMASINA YOL AÇABİLİR”

Asgari ücretin yüksek belirlenmesi işsizliğe ve kayıt dışılığa yol açabilecek, herkesin asgari ücretli çalışmasına yol açacaktır.



“İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR”

Geçen sene kayıt dışı işsizlik olmamasına rağmen bu sene buna yol açabilecektir. Avrupa'daki resesyondan dolayı işverenlerimiz ciddi talep yetersizliği ile karşı karşıya olduklarından dolayı işten çıkarmalar olabilecektir.



9 bin TL ve üzeri olması için de işveren tarafının ikna edilmesi gerekiyor. Burada asgari ücret destekleri ve erken ödeme indirimlerinin ciddi şekilde artırılması gerekiyor. Daha önce devlet asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisinden vazgeçmişti. Asgari ücret bir sonraki toplantıya kaldı. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



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