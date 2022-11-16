Türkiye - İskoçya maçının muhtemel 11'leri. Mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bu akşam İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Cengiz, Orkun, Hakan Kerem, Cenk

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.